Quarts temps: 24-16, 19-5, 24-6, 12-14

NIVELLES: Cockmartin 0, Diopp 7, Bataille 11, Louhala 4, Di Francesco 2, Mulumba 3, Renversez 4, Bizet 5.

Très déforcés (sans Renard, Navez, Goffin et avec Di Francesco pas encore à 100%), les Nivellois n’ont pas su faire grand-chose contre la TDM1 de Steve Ibens, au complet et en grande forme.

Teodoros Alexandridis, le coach nivellois, ne pouvait cacher sa déception à propos de ce dernier match de poule en Coupe de Belgique. "Le match a été très mauvais… dès le début, explique le coach grec de Nivelles. Nous avions beaucoup discuté de ce match mais, hélas, une fois de plus, nous avons très mal commencé et loin du plan de jeu que nous nous étions fixé. Les nombreuses absences ont créé beaucoup de problèmes. Nous n’avons jamais su trouver la bonne alchimie parce que beaucoup de mes joueurs ont dû jouer à des positions différentes que celles qu’ils occupent d’habitude. Nous avons perdu la bataille du rebond. Nous avons perdu tous nos un contre un et nous avons malheureusement baissé les bras très rapidement."

Alors qu’il comptait donner quelques jours de congé à ses joueurs, le coach aclot a décidé de maintenir la séance du jeudi. "Un entraînement sans excuses et seulement après mes joueurs auront des jours de repos", a conclu le mentor aclot.

Nivelles est qualifié en Coupe de Belgique, mais il devra encore patienter quelques jours avant de connaître son prochain adversaire.

Le samedi 9, à 21 h, à la Dodaine, Nivelles jouera un amical contre Belgrade.