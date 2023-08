Ce samedi, c’est l’ouverture de la saison en P3D : On fait le point avec les 15 clubs du BW

Les Huppaytois ouvrent une nouvelle page et Gaëtan Gramme (T1) se veut confiant malgré les absences d’Aifa, De Henau et Hagnoul. "On reste sur deux victoires et la préparation a été bien suivie dans l’ensemble. On tombe déjà sur un gros candidat au Top 3 qui reste sur une fin de saison canon, mais on jouera notre chance à fond."

Mont-Saint-Guibert n’est pas prêt

Mont-Saint-Guibert n’aborde pas la compétition dans les meilleures conditions. "Le groupe est plus fort que l’année passée mais on n’a pas encore gagné un match et il faut remettre les pendules à l’heure au niveau de la mentalité, prévient Gaël Vanderbrugge (T1). D’autant que les mecs en face ont du foot, donc on ne les prend certainement pas de haut."

Un an plus tard, Mont-Saint-André effectue son retour. "On n’a pas encore aligné l’équipe-type en raison de nombreux absents à des périodes différentes, remarque Stéphane Decock (T1). Ce sera très compliqué d’autant que Mont-Saint-Guibert est clairement un candidat au titre, mais on va tout faire pour prendre les trois points chez nous."

"Beauvechain n’est pas mort"

Jandrain ouvre un nouveau chapitre suite à son forfait lors de la saison 2022-2023. "Je ne connais pas du tout Beauvechain qui a tout de même sorti Grez en Coupe, prévient Frédéric Pierre (T1). Notre préparation n’était pas mal mais on s’attend à vivre un mois de septembre difficile en attendant que les blessés reviennent."

À Beauvechain, Jabran Albahtouri (T1) se méfie fortement. "Je n’ai entendu que du positif sur Jandrain et il me faudra quinze guerriers. On sort d’une bonne préparation, en ayant passé deux tours en Coupe avant d’être éliminé 1-0 par une belle équipe d’Etterbeek, prouvant ainsi que Beauvechain n’est pas mort."