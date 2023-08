Sophie Delguste est championne d’Europe

Elle ne savait pas au moment d’entamer la course où elle pourrait se situer. "On a toujours l’espoir de décrocher le titre. Lorsque je participe à une compétition en Belgique, je vais voir la startlist pour me donner une idée des forces en présence. Ici, je ne connaissais pas du tout mes adversaires."

Il était également difficile de se situer durant la course. "On a démarré en rolling start, toutes les cinq secondes. Il est dès lors difficile de savoir où l’on en est dans la course."

Elle ne s’est pas embarrassée de toutes ces considérations au moment de prendre le départ pour 1,9 km de natation, 90 km à vélo et 21 km à pied. "Le parcours de natation était assez simple. On faisait ensuite deux boucles de 45 km à vélo. C’était assez roulant mais il y avait beaucoup de vent. À pied, nous avions trois boucles. On passait dans la ville. Il y avait beaucoup de monde pour nous encourager. C’était très chouette."

Sophie Delguste a réalisé la couse parfaite. "J’ai terminé en 4h30. C’est ma meilleure performance sur cette distance. Jusqu’ici, j’avais couru en 4h41. J’ai gagné dans ma catégorie avec quinze minutes d’avance sur ma plus proche poursuivante", signale-t-elle.

Elle est donc championne d’Europe et elle a aussi gagné en toutes catégories confondues. Elle a même fait mieux que plusieurs élites. "Si j’avais couru en élite, j’aurais terminé onzième sur quatorze."

Son prochain objectif sera un 70.3 à Cascais au Portugal. "Je reste sur la même distance. Je n’ai pas encore franchi le pas pour m’engager sur un complet."