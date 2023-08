Le premier quart d’heure sera dominé par les Bruxellois, qui au contraire des visiteurs, parviendront à combiner et à trouver les espaces, leur permettant ainsi d’ouvrir la marque dès la quinzième minute de jeu, sur un centre repris victorieusement par Oumar Traore. Un avantage qui aurait pu s’alourdir quelques secondes plus tard si Rousseau, le portier rebecquois, n’avait remporté son face-à-face avec Amali. Un arrêt qui aura le dont de réveiller les Rebecquois puisque sur le contre, Polizzi se retrouvera en position de frappe. Sa tentative sera repoussée dans les pieds de Depotbecker qui ne se fera pas prier pour égaliser.

Une égalisation qui donnera des ailes à Depotbecker qui se fera faucher fautivement dans le rectangle, offrant ainsi un penalty à Camargo, qui le convertira et donnera l’avantage aux siens.

À la demi-heure, premier coup dur pour Rebecq qui se verra obligé de sortir son homme en forme, Depotbecker, touché à la cuisse. Quelques minutes avant la mi-temps, la RUS obtiendra un deuxième penalty pour une faute de Amunga sur Coulibaly. Mais cette fois, Espeso Nunez s’imposera face à Camargo, privant le capitaine rebecquois du doublé.

Le début de deuxième période sera dans la même physionomie que lors des 45 premières minutes. Rebecq mettra du temps à se remettre dans la partie et Ganshoren en profitera pour égaliser. S’en suivront l’une ou l’autre opportunité de part et d’autre ce qui pourra donner quelques regrets dans les deux camps.

Un partage qui avait de quoi tout de même donner le sourire à Pascal Pilotte, le coach bruxellois. "À ce stade-ci de la saison, c’est surtout ce qu’on propose sur le terrain qui importe. Il y a encore tellement de travail à fournir que le score n’est pas important. Je suis très satisfait du visage affiché par mon groupe. On a réussi à rester dans ce match et même à le dominer dans certaines séquences. On a eu la place pour l’emporter, mais Rebecq aussi, on peut donc être content comme cela."

Du côté rebecquois, et de Dimitri Leurquin, le son de cloche était quelque peu différent. "Nous sommes menés en début de rencontre, on parvient à inverser la tendance et on manque de tuer le match. En plus de cela, on entame la seconde période de nouveau en mode mineur, et on se fait punir. On était au-dessus en termes de qualités et de jeu, nous devions gagner."

Arbitre: Sayoud M.

Cartes jaunes: Chiffi, Wola-Wetshay, Javorina, Gregoire, Demolie.

Buts: Traore (1-0, 15'), Depotbecker (1-1, 19'), Camargo (1-2, 25', sur pen), Amali (2-2, 50')

GANSHOREN: Espeso Nunez, De Graeve, Amali, Chiffi, Traore, Famo, Wola-Wetshay, Pierret (70' Manoka), Affalah, Javorina, Amunga.

REBECQ: Rousseau, Diarra, Morias, Demolie, Camargo, Gregoire (884 Devel), Van Landschoot, Polizzi (65' Kudimbana), Zorbo (70' Henri), Depotbecker (39' Contino), Coulibaly.