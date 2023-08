Coupe de Belgique: Nivelles fort déforcé ce mercredi pour jouer Guco Lier

Et cela tombe bien parce que le coach Alexandridis fait face à une série de forfait pour ce déplacement. "Charly Navez est blessé au dos, Vincent Renard est enrhumé et Clément Goffin doit travailler. Ils seront donc tous les trois absents, prévient le T1 aclot. Carlo Di Francesco, après avoir précipité son retour dimanche, sera bien présent et jouera encore quelques minutes mais nous verrons en fonction de son genou comment il se sent. Nous avons jusqu’ici eu la chance de rencontrer de très bonnes équipes dans cette phase de poule. Nous avons pu évoluer positivement dans notre préparation. Ce mercredi soir, je ne pourrai compter que sur les joueurs qui seront disponibles. Malheureusement, je ne pourrai pas aligner des joueurs de Régionale 2 sinon après ils ne pourront plus jouer en Coupe AWBB."

Après ce dernier match de poule, les Nivellois poursuivront leur préparation et joueront un amical contre Belgrade le samedi 9 septembre à 21h à la Dodaine.

Pour la Coupe de Belgique, un tirage au sort déterminera le prochain adversaire des Nivellois. Et du côté de la Dodaine, on ne cache pas que jouer une équipe de BNXT League serait un fameux bonus. Le club serait même prêt à installer un parquet pour pouvoir accueillir convenablement un ténor du championnat.

Mais les Nivellois n’en sont pas encore là, après le match à Guco Lier et l’amical contre Belgrade, le coach de Nivelles sait que le prochain objectif est ailleurs. "Après Belgrade, nous commencerons tranquillement la préparation de notre premier match de championnat prévu, chez nous, le 23 septembre contre United Woluwe."