Anton Béfayt sixième aux championnats d’Europe

Il ne s’était pas vraiment préparé pour ces championnats d’Europe. "Le gros objectif de cette fin de saison sera les championnats de Belgique de triathlon pour lesquels j’espère un podium en juniors. Il est programmé le 10 septembre prochain à Malines. Le focus est donc donné sur cette course. Un championnat d’Europe est en principe une course plus importante qu’un championnat de Belgique. Mais, ici, il s’agissait d’un aquathlon."

Même si la course de vendredi dernier ne faisait pas partie de ses objectifs, il a donné le meilleur de lui-même. "Nous avons couru avec les élites. Je me suis donné à fond. J’ai terminé sixième. Je ne pouvais pas revendiquer mieux. Les cinq premiers étaient tout simplement plus forts."

Il a couru les 1 000 mètres de natation et les 5 000 mètres de course à pied en 31'51''.