Thomas Thys: "La série sera beaucoup plus forte et ça fera du bien à la P1 Dames"

Le niveau de la P1 va s’élever d’un cran selon Thomas Thys: "Sans se mettre la pression, j’espère qu’on jouera de façon libérée. Je voudrais faire mieux que la saison passée (NDLR: le club a terminé premier de la phase classique, mais n’est pas monté, car il possède une R2 et il a été éliminé de la Coupe de Brabant après un forfait administratif). Il y aura du niveau. Outre Ganshoren, Genappe s’est bien renforcé, l’École Européenne a récupéré des anciennes et le Canter, qui descend de R2, est bien coaché et a toujours récolté de bons résultats avec de l’agressivité en défense."

Le mentor ottintois n’est pas satisfait du début de campagne brabançon: "Entre un match amical annulé faute de joueuses et un autre face à Namur, la préparation ne se déroule pas comme je veux. Là ce n’est pas le cas, mais il faudra bosser plus dur à l’entraînement, car la série est beaucoup plus forte et ça fera du bien à la P1 Dames."