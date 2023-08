Provinciale 1: Premier gros choc entre Genappe et Evere

Du côté de Lasne-Ohain, la préparation s’est déroulée sans accroc et la bande à Christophe Collaerts est toujours en lice en Coupe de Brabant. Dans ses installations, la réception du descendant Uccle Léopold s’annonce très intéressante. "Le premier objectif a déjà été atteint avec cette qualification en Coupe de Brabant mais c’est une autre compétition qui démarre avec nettement plus d’intensité. La préparation a été bonne, les résultats étaient au rendez-vous et c’est plutôt une bonne chose de débuter à la maison", justifie le coach de la RULO.

À Genappe, Julien Darquenne est de retour aux affaires et si le parcours en Coupe de Belgique fut très positif, l’élimination surprise face à Incourt en Coupe de Brabant a fait tache. "Ce fut une grosse désillusion, une bonne claque qui a permis à chacun de revenir les pieds sur terre. À nous de réagir ce week-end face au Stade Everois, un gros morceau. L’important est d’entamer une bonne dynamique et de ne pas attendre trop longtemps avant d’être compétitif", lance le T1 genappien.

Maistriaux et Stiens sont suspendus.

Qualifié pour les quarts de finale de la Coupe de Brabant grâce à son récent succès face au Kosova Schaerbeek, le promu waterlootois s’avance serein et confiant pour son premier match contre Saint-Michel. Enfin, le premier derby de la saison mettra aux prises Grez et la RUTB, deux formations qui ont énormément de choses à prouver.