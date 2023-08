Plus de rotations au Speedy Mont-Saint-Guibert, un influx positif au Rebond Ottignies

Avec l’arrêt de l’intérieur Achille Tasiaux et le départ pour la P3 de Julien Fontaine, l’équipe guibertine présente un profil différent cette saison. Il y a eu du changement récemment: "Montoisy s’est blessé au genou et sera absent près de trois mois. On enregistre un retour, celui d’Elliot Soontjens, qui a fait ses classes au Speedy. Il avait arrêté pour ses études et vient de finir un Masters en Suède. Il s’agit d’un poste 4 avec une excellente mentalité. Elliot sera notre joker médical. Dans les gars de P2 qui viennent nous aider, Mehdi Gherairi correspond bien au style de jeu P1. Il doit s’aguerrir mais c’est un gars qui sait prendre ses options, et c’est ce que je demande. Mes Français Denis et Moreau apportent des choses en attaque et en défense. On n’est peut-être pas plus fort que la saison passée, mais en tout cas je dispose de davantage d’options en défense."

Le Rebond va découvrir la P1: "Chaque erreur ou baisse de niveau se payera cash"

En panne de solution face à Natoye et conquérant face à Fernelmont, le Rebond Ottignies peaufine ses automatismes. Une première saison en P1 génère pas mal d’inconnues mais le Rebond a déjà réussi à former un vrai groupe. Il est vrai que la cohésion reposait déjà sur du solide et l’équipe n’a pas beaucoup varié par rapport à 2022-2023. En signant Valentin, l’ancien de Uccle Europe, Ottignies a également soulagé son secteur intérieur. L’ambiance, vecteur important de la motivation sur une saison, est présente dans l’équipe: "Les gars restent boire un verre après les matchs et les entraînements. Le groupe vit bien. C’est important", glisse Thomas Thys qui décompte les heures avant que les choses sérieuses ne démarrent: "J’insiste au sujet de la mentalité. Il faudra se défoncer aux entraînements comme en match. L’intensité ne doit pas venir par vagues. La régularité et la rigueur dont on fera preuve seront déterminantes. On est nouveau en P1, chaque erreur ou baisse de niveau se payera cash. Si on amène du cœur et de l’envie, ça facilitera notre tâche."