P1: Fabio Magnoni reprend les rênes d'Auderghem

Un come-back qui sonne comme une évidence pour l’ancien T2 de Jean-Claude Delmoitié – parti fin janvier dernier – et qui était parvenu à emmener avec brio le matricule 2152 vers le titre de champion en P2 et le sacre en Coupe de Brabant.

Entre la venue de Christophe Mortier à Auderghem, sa nomination en tant qu’entraîneur de la P3 de Genappe qui s’est ensuite rapidement transformée en intérim en P1 pour finalement retrouver une place de T2 de Julien Darquenne, les dernières semaines ont été mouvementées et riches en réflexions pour Fabio Magnoni. "Genappe est un club structuré et même si je connaissais les tenants et les aboutissants liés à mon intérim en P1, j’ai plutôt mal vécu le switch T1-T2. Quand on goûte à un rôle principal, c’est compliqué de retourner dans l’ombre et de n’avoir presque plus rien à manger. La fonction de T1 m’a rapidement manqué, j’ai pris le temps de me poser pour réfléchir et comme je ne suis pas du genre à attendre férocement que la place de coach principal se libère, j’ai décidé par honnêteté envers le club et moi-même de démissionner."

"La proposition d’Auderghem ne pouvait pas se refuser"

Démissionnaire dimanche en fin d’après-midi, il reçoit un coup de fil en fin de soirée en provenance d’Auderghem. Il est le premier choix pour remplacer Christophe Mortier et son retour ne fait pas l’ombre d’un doute. "Genappe voulait trouver une solution pour me conserver mais la proposition de mon ancien club n’était pas refusable, c’était impossible de dire non après tout ce que j’ai vécu là-bas. Je connais les conditions de travail, des amitiés et des relations sont déjà nouées et cela va faciliter la reprise du travail. Quitter Auderghem n’a vraiment pas été facile car le club voulait que je reste. L’arrivée de Mortier était prévue alors que j’étais toujours le T2 de Delmoitié et je n’ai aucune espèce de rancœur par rapport à cela. La cause de mon départ n’était pas liée à Auderghem."

L’histoire d’amour entre Fabio Magnoni et le club bruxellois a donc repris. Il faudra maintenant calmer les secousses et retrouver de la sérénité. "Il y a une belle carte à jouer car l’effectif est de grande qualité et les ambitions élevées mais avant cela, il y a une digestion à entreprendre et un impact sur les joueurs à analyser."

Une nouvelle dynamique va donc s’opérer du côté du cercle bruxellois avec la création d’un staff élargi autour de Fabio Magnoni et l’intégration de Stéphane Bukens et de Jacques Verhelst (P3) dans le processus de décision. L’idée étant de créer de vraies passerelles et canaux entre les deux équipes premières.