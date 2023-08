Son objectif était de s’imposer dans sa catégorie d’âge, 18-19 ans. Elle ne pensait pas alors qu’elle serait la seule inscrite dans sa catégorie pour le triathlon semi-distance qui se courait sur 1900 mètres de natation, 88,6 km de vélo et 21 km de course à pied. "Il n’y avait pas de concurrence du tout. Je pensais que certaines filles allaient s’inscrire dans les derniers moments. Ce n’était pas le cas", signale l’athlète waterlootoise du Triathlon Team Braine.

Elle ne s’est toutefois pas lancée seule dans la course. "La course se passe avec les dames plus âgées. Nous sommes toutes ensemble. Ce n’est qu’après l’arrivée que l’on classe les coureuses par catégorie d’âge."

Elle a donc fait sa course de la meilleure manière qu’il soit: "Je me suis améliorée. J’ai gagné une demi-heure par rapport à ma course de la saison dernière. Ici à Menin, les conditions étaient bonnes. Le parcours était plutôt plat et assez roulant."

Elle s’est améliorée dans les trois disciplines, natation, vélo et course à pied. "Sur cet aspect, je suis contente de ma course."

À Hawaï le 14 octobre

Ces championnats d’Europe étaient une bonne préparation pour les championnats du monde qui se dérouleront le 14 octobre à Hawaï. "Je m’étais qualifiée lorsque j’ai gagné l’Ironman de Francfort dans ma catégorie d’âge. Pour l’Ironman et les championnats du monde, je ne cours plus en 18-19 ans mais bien en 18-24 ans. Cela n’aura donc rien à voir avec ces derniers championnats d’Europe."

Elle suit une préparation spécifique pour Hawaï. "Nous avons débuté la préparation il y a deux semaines. Je ne sais pas trop à quoi m’attendre là-bas. Je me dis que l’important sera déjà d’y être."

Il ne suffit pas d’être qualifiée, encore faut-il avoir le budget pour y participer. "Pour les frais, j’ai pu compter sur l’intervention financière de mes parents", souligne la jeune fille.