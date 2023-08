Foot féminin: Trois beaux derbys en guise d'ouverture en P1 & P2

Dans les rangs jodoignois, "c’est dur de faire un bilan de la préparation car le niveau est bon et la concurrence est là, mais on manque de rythme en raison des absentes, avance Gilles Marko (T1). Chastre n’est jamais un déplacement facile d’autant qu’on ne sait pas trop qui on aura en face, mais on a de l’ambition et on ira là-bas pour gagner."

En P2, Ronvau accueillera Nivelles. "C’était dur d’avoir tout le monde mais on s’est préparé calmement et accumulé du temps de jeu en quatre matches, note Guillaume Lengelé (T1). On verra ce que proposera un adversaire qui vient de P1 mais qui constitue un peu l’inconnue."

Chez les Nivelloises, "le groupe est confiant car mis à part une défaite logique en coupe contre le White Star, on a signé quelques belles victoires, résume Rudy Dechamps (T1). Chaumont ne sera pas un adversaire facile mais le but est d’aller là-bas avec une bonne mentalité afin de faire quelque chose de positif."

Débuts de Beauvechain en P2

Pour sa première en P2, Beauvechain recevra Jodoigne B. "Il y a un peu de stress, d’autant que c’est un derby, souligne le T1 des Aviatrices, Grégory Collée. On sait qu’on va devoir se réhabituer à perdre mais l’ambiance est au beau fixe et même si les 60-65% de présence constituent un petit bémol, on a bien bossé le fond et là on entame les phases de jeu."

Les Jodoignoises ont vécu une préparation "assez épique en raison des absences, indique Pierre Haerlingen (T1). On va être limite pour la reprise mais on aura quand même bien travaillé cette semaine. On avait l’habitude de jouer Beauvechain en amical chaque saison et il faudra les prendre au sérieux car cela pourrait constituer notre problème."