L’équipe sort d’une élimination en coupe. "Si on joue comme à l’Union, c’est qu’on n’est pas prêt, prévient Olivier Minsart (T1). On a toujours besoin d’une remise en question après un début de match catastrophique. Stress, fatigue, suffisance, manque de maturité. Il y a un peu de tout ça. On doit aussi travailler beaucoup de choses défensivement. St-Michel ne sera pas facile à manœuvrer car il se maintient chaque année en P1 et n’a perdu que 3-1 contre Jodoigne."

Walhain

Les voyants sont au vert pour les débuts en P1. "Etterbeek fait partie des équipes surprises avec une P2 qui était déjà intéressante, se souvient Jamel Dennoune (T1). Mais, notre préparation s’est relativement bien passée même s’il a fallu attendre la réapparition des joueuses. On sait que la facilité des deux dernières saisons est finie mais on a travaillé dans des conditions dynamiques et l’équipe est motivée."

Wavre Limal

La reconstruction se passe bien jusqu’ici. "On est en mode formation du groupe avec beaucoup de nouvelles têtes mais les filles sont attentives et appliquées, ce qui est très agréable pour le staff, apprécie Christophe Dermiens (coach). Cela dit, on n’est pas prêt à 100% et l’objectif est de mettre quelque chose en place qui tiendra la route à partir de janvier. Ixelles est une équipe difficile à manier, bien en place défensivement, il faudra donc être patient."

Provinciale 2

Lasne Ohain B

Pour la réception de St-Michel B, "on ne sait pas où elles en sont, ce sera certainement des jeunes, et on espère déjà faire un bon match en affichant un bon état d’esprit, indique Paulo Guimaraes (T1). J’ai quand même une bonne partie de l’équipe à ma disposition depuis trois semaines avec 2-3 nouvelles qui apportent quelque chose, on a fait deux amicaux et ça se passe bien."