D2 ACFF: Tubize entame son championnat à Binche pour conjurer le sort

Des souvenirs assez amers que le coach tubizien entend bien faire oublier dès ce soir. "On a une histoire particulière avec Binche, entame Mohamed Bouhmidi. L’entame de la saison passait n’a vraiment pas été idéale, on s’en souvient tous, et commencer à nouveau par une rencontre contre Binche peut nous permettre d’inverser la tendance. C’est la rencontre idéale à gagner pour lancer une saison. Binche est une très bonne équipe, qui s’est renforcée et qui, j’en suis sûr, va jouer avec cette saison. Si on parvient à prendre 3 points là-bas, nous serons arrivés à faire quelque chose que peu d’équipes feront à Binche."

Mais le tacticien tubizien a raison d’espérer une victoire. Car d’une part, ses joueurs doivent au club une revanche suite à l’élimination prématurée en coupe il y a quinze jours face à une P1, mais aussi vu l’état de forme affiché par ses troupes depuis quelques jours. "Le groupe a vraiment bien bossé depuis le faux pas en coupe. Tout le monde trouve ses marques et les automatismes prennent. Je suis convaincu qu’on peut aller chercher ce bon résultat ce mercredi soir."

Delsanne, Denayer et Giusto sont blessés.

Le noyau: De Bie, Debauque, Delhaye, Piret, Essikal, Taroli, Garlito, Lkoutbi, Migliore, Tepe, Lauwrensens, Van Onsem, Crame, El Omari, Lwangi, Hendrickx.