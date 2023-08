D2 ACFF: En déplacement à Ganshoren, Rebecq veut faire oublier la coupe et bien lancer son championnat

Une première rencontre de championnat qui se déroulera du côté de Ganshoren, un adversaire pas évident à aborder, d’autant plus dans une rencontre rendue difficile par son organisation, comme expliquait Dimitri Leurquin. "Jouer en pleine semaine à 18h n’est pas chose aisée dans le foot amateur. On travaille tous, et cela demande une bonne volonté de notre employeur pour nous libérer à temps. Je pense qu’il est important pour ce genre de rencontre de rappeler que nous ne sommes pas des pros, on ne vit pas du football. Cela étant dit, on doit s’attendre à une rencontre difficile. J’ai vu Ganshoren dimanche dernier lors du match de coupe remporté face à Monceau. J’ai pu voir une équipe très athlétique et un bloc bien compact. On devra se préparer à cela et répondre par nos armes dans la vitesse d’exécution et de projection."

Mukota est blessé et donc absent, reste à voir si Kudimbana, le nouvel arrivé, fera partie du voyage à Ganshoren.

Le noyau: Rousseau, Vervondel, Demolie, Gregoire, Morias, Devel, Camargo, Diarra, Polizzi, Van Landschoot, Zaanan, Henri, Depotbecker, Zorbo, Coulibaly.