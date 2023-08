Trophée 875 d’Orp-le-Grand: Axel Willems, prophète en son pays

Si du côté des organisateurs, on court dans tous les sens pour garantir une qualité de l’événement, bien appréciée, ce dimanche en fin d’après-midi, Axel Willems, 57 ans, de Marilles (Orp-Jauche), lui, savoure en famille, avec ses amis, et de nombreux contacts qu’il retrouve ici à Orp, dans sa commune. Il a remporté l’épreuve dans la catégorie Vintage avec sa CZ 380 de 1969. "Je fais de la moto depuis l’âge de 6 ans… J’ai aussi roulé en compétition dès 1986 en étant affilié ici au club de l’AMC Orp. J’ai failli devenir pilote professionnel car j’avais un bon niveau mais après une dizaine d’années de compétitions, j’ai levé le pied. Disons que l’évolution du motocross ne correspondait plus tout à fait à ce que je recherchais. Quand, l’an dernier, les organisateurs ont décidé de faire revivre le Trophée 875 qui a fait les très belles années d’Orp-le-Grand dans le milieu, je n’ai pas hésité à reprendre le chemin de la compétition. C’est vraiment une excellente idée et c’est ce qu’il manquait pour redynamiser cette course qui, au fil des années, a eu du mal à faire venir des bons pilotes qui demandaient de plus en plus cher…"

Et visiblement, quand on voit l’engouement, et lorsque l’on tend l’oreille dans les paddocks, on a un même avis unanime, ce retour du Trophée 875, avec ces motos qui ont fait les belles heures de la discipline, c’était ce qui pouvait arriver de mieux à la discipline et à l’épreuve. "Bon nombre de mes contacts se sont remis à la moto pour regoûter à ce que l’on avait apprécié par le passé, poursuit le pilote orpois. En plus, Orp est un tracé naturel quasiment unique en Belgique. Un circuit vallonné, technique, sélectif comme on n’en retrouve que pas assez voire plus du tout. J’apprécie en tout cas la course, avec des sauts également impressionnants parfois, et un beau départ, mais plus classique comme on les retrouve dans nos épreuves."

Car depuis l’an dernier, Axel a repris le chemin des courses. "Je roule dans la ligue flamande, donc souvent dans des champs, ici, cela change, en bien !"

Deux fois second, et une fois premier lors des manches, il l’a donc emporté ce dimanche à Orp.