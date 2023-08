Thomas Tis (ex-RWDM) déjà buteur avec le RCS Brainois

Le groupe a déjà bien évolué depuis la reprise, il y a un mois et demi "mais il y a encore plein de choses à améliorer au niveau des automatismes, aussi bien derrière qu’au milieu et à la finition. C’est normal étant donné que notre attaque est très jeune et les anciens sont là pour nous mettre sur la bonne voie en nous conseillant et en nous encourageant. On a encore beaucoup à apprendre mais on évolue bien par rapport aux matches de présaison."

Le joueur de 21 ans arrive de La Rhodienne, en P1. "C’était un choix de dernière minute et je n’ai disputé que la deuxième partie car je revenais d’une blessure après trois saisons en réserve au RWDM où c’était un peu compliqué d’avoir du temps du jeu avec la montée en D1B. J’avais justement joué contre Braine à l’époque, lequel a toujours été ambitieux malgré la mauvaise passe vécue l’année dernière. J’ai eu un contact avec le directeur sportif et j’ai aimé le projet du club", précise le joueur originaire de Berchem-Sainte-Agathe et formé à Dilbeek.

Dans le Top 15 belge du 400 mètres !

Travaillant chez Décathlon, notre interlocuteur s’illustre aussi sur les pistes du cercle sportif La Forestoise. "Je fais de l’athlétisme où je suis actuellement classé quinzième de Belgique sur 400 mètres en ayant commencé il y a six mois. Je vais d’ailleurs participer aux championnats de Belgique dans deux semaines. J’essaie de combiner cela avec le football et, po ur le moment, ça se passe bien."