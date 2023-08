Salles, l’indispensable ouvre-boîte perwézien

Grâce à une subtile récupération de balle et un joli solo ponctué d’une frappe imparable du pied droit, il a parfaitement lancé ses couleurs vers un succès acquis au caractère. "Pour le club, pour le président, pour l’équipe, ce premier but fait énormément plaisir et en plus il a permis de libérer les gars dans une partie qui n’a pas été facile. Nous n’avons pas su suffisamment garder le cuir en possession de balle et nous avons dépensé trop d’énergie pour rien. On sent que les automatismes ne sont pas encore au point et c’est normal mais cette victoire nous permet de bien débuter le championnat et c’est le plus important", explique l’ancien joueur du Wallonia Walhain.

Présent au sein de l’effectif perwézien la saison dernière et grand artisan de la montée en D3, le chef d’orchestre de poche sait qu’un noyau qui a subi pas mal de mouvements durant la trêve ne peut pas être à son top en quelques semaines. "L’Arquet est une équipe qui se connait bien, ils sont déjà rôdés et on a vu qu’ils ont su mettre l’intensité et la percussion nécessaires. Nous avons beaucoup de nouveaux joueurs qui viennent d’horizons différents et il faut un peu de temps pour s’apprivoiser. Nous n’allons peut-être pas proposer du football champagne chaque week-end mais nous jouerons avec nos qualités."

Un groupe perwézien où la jeunesse aura besoin de gars comme Salles, Kocabas, Kaminiaris, Gündogan, Falzone ou encore Larotonda pour les épauler et les diriger. "Ces garçons-là ont la classe et nos jeunes hyper doués doivent se sentir en sécurité entourés d’autant d’expérience. Il faudra être progressif, certains vont vite évoluer, d’autres auront besoin d’étapes supplémentaires dans leur évolution mais quand je vois la qualité présente, je me dis que le maintien est un objectif réalisable."