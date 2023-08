Plus de 5 000 spectateurs à Orp-le-Grand

Mais dans la nuit de samedi à dimanche, à 4 heures du matin, une énorme averse a remis tout en question. "Il a beaucoup plu, et sur le terrain, les parkings n’étaient plus aussi accessibles. J’ai donc sillonné le village en voiture à 6 heures pour trouver des lieux susceptibles d’accueillir le public. Et j’ai trouvé ce qui a permis d’accueillir tout le monde sachant que nous avons eu plus de spectateurs que l’an dernier, en dépassant les 5 000 personnes sur les deux jours !"

"Si nous étions davantage soutenus, on pourrait faire bien plus encore"

Luc Maricq, lui aussi, est enchanté. "Du côté des pilotes, on a attiré 30% de plus qu’en 2022. Mais surtout, on a obtenu des remerciements et des commentaires très positifs des anciens champions. C’était un grand moment de communion et d’émotion. Une grand-messe ! J’en profite pour faire un clin d’œil aux autorités. Si nous étions davantage soutenus, on pourrait faire bien plus encore !"

De quoi repartir pour 2024 ? "On doit faire le bilan, mais les indicateurs vont dans ce sens avec une nouvelle fois ce Trophée 875. À voir les yeux humides, ce serait une évidence. Bien sûr, on est limité avec le planning, et donc le nombre de courses et les pauses. On ne saura pas accueillir plus que maintenant, soit quinze courses par jour."

L’AMC a en tout cas déjà des promesses de retour l’an prochain pour les équipes d’Angleterre et de Tchéquie, "tous enchantés par l’endroit magique qu’est Orp et la qualité de la piste. Nos équipes font un incroyable boulot, aussi pour ce qui est de la sécurité et la réactivité de nos hommes a été mise en avant par les officiels !"