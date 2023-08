Mirabile (Jodoigne): "Il faut nous laisser du temps"

En face, Loriano Mirabile aurait désigné Jodoigne comme vainqueur s’il devait y en avoir un. "On a montré quelque chose d’assez bon dans le jeu, on a un penalty qui nous est refusé, on mérite mieux mais on a bien respecté les consignes du coach, apprécie le joueur, arrivé à Jodoigne en février dernier. J’ai juste disputé quelques matches la saison dernière. Je suis arrivé au club au moment ou c’était compliqué mais tout va mieux maintenant. Je me sens en tout cas très bien dans un groupe qui vit aussi très bien."

Ancien joueur du RWDM et de Malines, Loriano se veut confiant: "On a une nouvelle équipe avec de bons transferts et il faut encore nous laisser du temps mais on va se battre pour réaliser quelque chose de bien cette saison."

Dimanche, il se disait "content du comportement de l’équipe" mais aussi de son match. "Il fallait beaucoup bosser", termine le joueur qui ne cache pas "aimer recevoir beaucoup de ballons."