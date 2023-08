Liège-Chimay-Liège pour la Brainoise Clémence Vandergheynst

Après son abandon à la Transcontinentale, course ultra réputée la plus dure au monde, la Brainoise Clémence Vandergheynst avouait devoir récupérer et se reposer afin de soigner son genou douloureux et se remotiver pour la suite… Il n’a finalement pas été bien long avant qu’elle ne se décide à se lancer sur un nouveau défi, puisqu’elle a bouclé, ce week-end, en duo, Liège-Chimay-Liège, et ses 500 kilomètres bien vallonnés avec plus de 7000m de D +. "C’était une première pour moi et mon équipière Lily Delannoy de réaliser cela en duo et j’avoue que cela m’a particulièrement plu. Que dire alors de la course en elle-même qui était vraiment très bien organisée, c’était un plaisir d’y prendre part même si l’épreuve s’est avérée plus dure que prévue avec de très nombreuses difficultés, dont toutes les belles côtes de Liège-Bastogne-Liège dans le final. Nous avons aussi eu droit à une portion de Gravel, ce qui devient à la mode."