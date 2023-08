D2 ACFF: Boris Kudimbana, le centre avant que Rebecq attendait

Cet imposant centre avant, arrivant de Winkel et étant passé notamment par le Nac Breda en Hollande ou encore Zulte Waregem et le Club de Bruges lors de sa formation, incarne un profil de joueur que le club ne comptait pas encore dans ses rangs. Grand, athlétique et pouvant jouer dos au but, Boris rejoint la RUS Rebecquoise avec l’ambition d’aider le club dans sa progression, mais aussi avec l’envie de retrouver des amis et une structure plus familiale. "Je pense qu’avant toute chose, c’est le projet sportif qui m’a convaincu de rejoindre Rebecq. Dès les premiers échanges, que ce soit avec le coach ou avec le président et ses équipes, j’ai directement ressenti un feeling que je n’avais pas eu depuis longtemps avec un club. On sent que c’est un club structuré, qui sait où il va et qui au fil des saisons est devenu une valeur sûre de cette D2 amateur francophone. Il y a un gros projet de réformes des séries nationales, avec plusieurs potentiels montants à la fin de la saison, j’ai envie d’aider le club à maximiser ses chances de finir au plus près de ces places. Je vais également retrouver deux amis avec qui j’ai joué en étant plus jeune. Luca Polizzi et Léandro Zorbo m’ont dit beaucoup de bien au sujet de leur intégration au club, et surtout de la vie au sein du club. J’ai hâte de pouvoir rejouer avec eux. On a tous les trois connus le monde professionnel, et on arrive à des âges où on fonde une famille, un commence une reconversion professionnelle avec un nouveau boulot et où un club comme Rebecq, qui évolue en D2 amateur, est une structure parfaite pour nous accompagner dans cette transition de vie."