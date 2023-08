Quarts temps: 12-23, 20-15, 11-14, 25-16.

Prolongation: 7-3.

NIVELLES: Cockmartin 3, Diop 15, Renard 4, Bataille 4, Navez 0, Louhala2, Di Francesco 5, Goffin 18, Renversez 7, Bizet 17.

BASKET TONGEREN: Proesmans 21, Bertrand 0, G. Hertay 5, Walravens 15, Y. Hertay 2, Giltay 5, Claes 5, Ponsaers 5, Moray 13.

Il ne fallait qu’une victoire à Nivelles pour sortir de sa poule et passer au tour suivant de la Coupe de Belgique. Cette fois contre Tongres, le match n’a pas été aussi facile qu’à l’aller. Sans Geordy Mulumba, les Nivellois sont directement le dos au mur. Charly Navez, leur meneur, souffre du dos et connaît un début de match catastrophique. Carlo Di Francesco, qui vient tout juste de reprendre les entraînements après son opération du genou, doit donc monter au jeu. Pendant ce temps-là, Tongres a déjà pris le large. D’abord à 12-23 (10e) puis à 18-30 (14e). Nivelles a vraiment difficile à trouver des solutions mais recolle à 25-30 avant de céder de nouveau du lest à 25-35 (18e). Grâce à Yannick Diop (1x3) et Carlo Di Francesco (1+1), Nivelles entrevoit une embellie à la pause (32-38).

Mais la reprise n’est pas bonne. Tongres empile un 0-9 et file à 34-51 (+17). Ce sera l’écart maximum que les Nivellois toléreront. Car Axel Bizet, bien aidé par Clément Goffin et Maxime Renversez, sonne la charge pour revenir à 43-52 (30e).

Pendant les premières minutes du dernier quart-temps, Nivelles est en feu d’abord pour faire 55-56, via Goffin, et 58-56 via un missile de Renversez. Après ce solide 13-0 (61-56), Nivelles peinera pour conserver son avance et cela malgré un dernier effort de Bizet pour faire 68-65, mais Tongres égalisera à 68 partout.

Dans l’ultime manche, Nivelles, malgré la cinquième faute de Bizet, tiendra bon pour s’imposer et ainsi acter sa qualification au tour suivant de la Coupe de Belgique. "Mais que ce fut dur, soufflait, soulagé, après le match Teodoris Alexandridis, le coach nivellois. Avec les absences, mon effectif était très étroit. Nous avons connu beaucoup de difficultés car nous ne sommes pas encore prêts pour répondre à cela. Notre première période fut très mauvaise, nous avons commis énormément d’erreurs. Je suis cependant très fier de la prestation de Carlo Di Francesco car il ne devait pas s’aligner. Mais nous ne jouions pas avec cœur et nous n’avions pas le bon esprit. Ce fut nettement meilleur par la suite. Mes joueurs ont heureusement décidé de se reprendre et ils ont tout fait pour gagner ce match. Nous sommes qualifiés."

Mercredi, Nivelles ira à Guco Lier (TDM1) pour le dernier match de poule. Le résultat n’aura pas d’importance. "Je vais devoir me passer de Clément Goffin mais je récupère Geordy Mulumba. Charly Navez sera certainement au repos pour soulager ses problèmes de dos."