260 participants à Générations running à Lasne

C’était l’effervescence ce dimanche du côté du centre sportif de Lasne pour la toute nouvelle course "Générations running" qui a attiré ni plus ni moins que 260 participants. "Ce rassemblement de coureurs se veut convivial, familial et intergénérationnel, indiquait Virginie Poncelet, l’échevine des sports. C’est pourquoi plusieurs départs ont été proposés avec des parcours de 2 km pour les moins habitués, et les plus classiques 5 et 10 km."