Quarts temps: 17-24, 22-13, 13-22, 19-16

WATERLOO: Kaminski 3, Vlaeminck 9, Vancampenhout 15 (4x3), Maeter 7, Delbrassine 12 (2x3), Dhose 9, Kabangu 2, Careme 4, Schiettecatte 2, Mbesang 8.

OOSTKAMP: De Waele 2, Dieltens 6, Vermoesen 16 (1x3), Balanga 18 (2x3), Zutterman 2, Janssen 4, Geldhof 14 (3x3), Gyssels 7, Van Bavensteijn 6 (2x3), Dewitte 0

Le parcours des Waterlootois en Coupe de Belgique s’achèvera à Lommel, vendredi prochain. Ils se déplaceront dans le Limbourg pour la forme. La raison ? Le revers concédé ce dimanche après-midi face à Oostkamp (71-75), qui les prive de tout espoir de qualification. "Il y avait pourtant la place pour gagner, note Sébastien Dufour. L’équipe a fait un bon match, avec de bonnes séquences, mais elle a aussi connu des périodes d’inconstance, lors desquelles nos erreurs se sont payées cash."

Ce fut notamment le cas en fin de premier quart, lorsque les Verts ont commis deux erreurs individuelles, permettant aux Flandriens de clôturer par un 0-6 pour réaliser un premier break (17-24).

Les hommes du Chenois se sont rebiffés dans le second acte, en plaçant un 15-0 qui les a autorisés à virer en tête à la pause (39-37). L’inconstance évoquée par le coach waterlootois leur a malheureusement joué un nouveau mauvais tour au retour des vestiaires. "Oostkamp s’est montré plus rusé que nous. De notre côté, notre déficit d’expérience nous a valu quelques errements défensifs et offensifs. C’est là que nous avons été sanctionnés. Mais dans l’ensemble, je suis satisfait de la prestation parce qu’elle démontre que nous sommes compétitifs. Nous étions bien dans le rythme. C’est encourageant. Je tire également mon chapeau aux joueurs pour leur jusqu’au-boutisme. Ils sont à chaque fois parvenus à revenir dans la partie."

Si le résultat laisse un goût de trop peu à Sébastien Dufour, celui-ci ne se formalise pas trop de cette élimination. Le dernier déplacement à Lommel lui permettra au contraire d’affiner la préparation de ses ouailles, en vue de l’entame du championnat, le 23 septembre prochain.