Les Walhérois avaient prévenu qu’ils joueraient leur chance à fond, pour disputer le sixième tour de l’épreuve pour la deuxième fois en trois éditions. Ils ont touché au but en sortant une grosse prestation collective, qui éclipsa presque l’absence de "Lambi" (déchirure) et mit surtout sous l’éteignoir les Rebecquois, d’un bout à l’autre du match. "On a mis beaucoup d’impact et on est allé les chercher haut, pour les empêcher de jouer vite, tout en fermant bien l’intérieur du jeu", analysait, après coup, Lionel Brouwaeys.

L’unique tir cadré de Rebecq, repoussé des poings par De Vriendt, est venu des pieds de Coulibaly. On était dans les arrêts de jeu du premier acte et les visités menaient déjà de deux buts, sur des frappes bien croisées de Gilain, en appui sur Lorenzon, et du déroutant Guerri, faisant glisser Da Silva sur le synthétique. "On avait une grosse envie d’aller chercher la victoire, confiait le capi"FG"Gilain. On ne les a jamais laissés jouer, en les agressant constamment, dans le bon sens du terme. Mais à la mi-temps, on s’est aussi rappelé le scénario de Tournai, en se disant que rien n’était fini. On a donc continué à gérer très sérieusement. C’est vraiment super pour le club et nos supporters, qui étaient déjà là lors de nos déplacements et nous suivent de plus en plus."

L’arrêt de Rousseau, sur le penalty botté par Fastrez dès la reprise, n’avait aucune incidence néfaste pour le "onze" onhaytois, où Bastin, intraitable dans sa "chasse" au ballon, reculait au back gauche, afin de préserver Lizen, jauni. C’est finalement Lorenzon qui enfonçait le clou, d’une tête piquée, après que Guerri se soit joué de deux opposants au coin de corner. "Rebecq reste une solide équipe de D2, mais, pour moi, il n’y avait qu’une équipe sur le terrain ce samedi soir. Je n’ai pas peur de le dire", déclarait "Antho", qui retrouvait son ancien T2 de Châtelet et presque voisin, Dimitri Leurquin, ainsi que Thierry Demolie en face. On savait que ce serait un match d’hommes et on ne leur a rien laissé, de la première à la 95e minute. Chapeau au groupe. On va en profiter ce samedi soir, puis on retombera les pieds sur terre, pour se concentrer sur le match de mercredi, à Ciney."

Suivront la venue de Braine (2 septembre) en championnat, puis celle de Harelbeke, vainqueur 2-1 de Hamme, en coupe (9 ou 10 septembre). Avec un nouveau ballon de Charly De Rycke ? "Ils portent chance, car j’avais déjà offert celui de la qualification contre Alost", précisait le supporter, aux anges.

"On n’a pas pris ce match comme il le fallait"

Dans les rangs de Rebecq, c’était bien évidemment la déception comme le confiait Thomas Depotbecker: "On savait qu’on ferait face à une belle équipe d’Onhaye, qu’on avait vue à l’œuvre la semaine passée. Mais on n’a pas pris ce match comme il le fallait. Ce fut compliqué et on s’est retrouvés menés 2-0. On n’a pas trop mal abordé la seconde période. Je pensais même que le penalty raté nous donnerait un boost d’énergie. Mais on ne s’est pas procuré beaucoup d’occasions. Il nous manquait quelque chose quand on avait le ballon. En tout cas, on n’a pas senti la différence de division. Mais, comme l’a dit le coach, il faut se relever en vue du championnat."

Arbitre: M. Afifi.

Cartes jaunes: Van Landschoot, Morias, Da Silva, Guiot, Lizen, Granville, Demolie.

Buts: Gilain (1-0, 25e), Guerri (2-0, 38e), Lorenzon (3-0, 82e).

ONHAYE: De Vriendt, Leclef, Fastrez, Granville, Lizen (57e Defresne), Gillis, Bastin, Gilain, Guiot (73e Steeno), Guerri (84e Bodart), Lorenzon.

REBECQ: Rousseau, Diarra, Morias, Demolie, Da Silva (73e Grégoire), Van Landschoot (92e De Greef), Polizzi (73e Devel), Contino, Valadas (71e Zaanan), Depotbecker, Coulibaly.