C’est en première période que les Ohinois ont fait le gros du travail en inscrivant leurs trois premiers buts. "La fatigue s’est fait un peu ressentir en revenant de stage mais on a bien contrôlé le match et on peut être satisfait dans le sens où cette qualification constituait notre premier objectif de la saison, souligne le T1 visiteur, Christophe Collaerts. Certains diront qu’on a rencontré des équipes plus faibles (avec Mont-St-Guibert et Forest, NDLR) mais il fallait quand même le faire et ces scores de 8-0, 9-0 et 6-1 s’inscrivent dans la continuité d’une préparation plutôt positive."

Cette fois-ci, la marche était trop grande pour Nivelles. "On n’a pas joué avec en première mi-temps, sans doute parce qu’on a été impressionné par un très bel adversaire, puis on a réussi à mieux faire en revenant rapidement à 1-4 en seconde période, signale le coach, Gary Illegems. Ce fut une très belle expérience et on peut être fier de notre parcours après avoir éliminé une P1 et une P2, et être battu avec les honneurs ici. Je suis très content de la façon dont les choses se sont déroulées jusqu’ici avec beaucoup de positif et un bon travail de tout le monde. C’est maintenant qu’on va voir si cette préparation aura été optimale mais je pense qu’on est prêt et on est déjà focus sur le championnat."

En quart de finale de cette Coupe du Brabant, Lasne Ohain recevra Auderghem, un duel de P1 qui vaudra le détour, le mercredi 1er novembre.

Arbitre: M. Mahmouh

Cartes jaunes: Stevens, Verachtert, Demeur, Van Wemmel, Loquet

Buts: Demeur (0-1, 28'), Laklia (0-2, 40'), Demeur (0-3 et 0-4, 45' et 53'), Marques (1-4, 56'), Dierinckx (1-5, 73'), Pilotte (1-6).

NIVELLES: Van Wemmel, Charlier, Kasongo, Vandenberghe (55' Loquet), Courtain, Deflandre, Smagghe (65' Hoogstoel), Marques (65' Legat), Vennekamp (20' Lebrun), Nowak, Verachtert.

OHAIN: Pierret, Duhot, Stevens (53' Theys), R. Demeur, Hootelé (75' Pilotte), Goffart (60' Engelbeen), Ratajczak (60' Relecom), Charpentier, Laklia, Dierinckx, F. Demeur.