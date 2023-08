GENAPPE: Thomas Leturcq (5-5 Benoit Bury), David Craenembroeck, Maxence Dupont, Nicolas Dupont, Cédric Bosse.

Le ballodrome de Sirault était balayé par un vent latéral samedi qui rendait le service difficile. Les visiteurs l’ont mesuré à leurs dépens. "Nous avons servi 31 mauvaises et une courte sur l’ensemble de la rencontre. Je pense que nous pouvons entrer dans le Guinness Book des records", soulignait le délégué genappien, Hector Tubiermont.

Thomas Leturcq enlevait le jeu initial (0-1), David Craenembroeck enchaînait avec quatre services fautifs. "Nous avons continué à nous montrer imprécis au tamis. Sirault, bon à la frappe, en a profité pour mener 5-1. Nous avions déjà livré sept mauvaises à ce moment de la partie, expliquait encore Hector Tubiermont. À 4-1, Thomas Leturcq livrait deux mauvaises et se heurtait à Virgile Verset qui chassait la balle entre les perches (5-1). Dégoûté par la tournure de ce jeu, Thomas quittait le jeu. Il a été remplacé par Benoît Bury."

Le point salvateur à 5-6

Les visiteurs se mettaient ensuite à mieux respecter les limites du jeu. Ils égalisaient à 5 partout et prenaient même l’avance lorsque Benoît Bury sauvait son jeu face à l’Espagnol Sacha Kruithof qui se loupait à l’envoi. Avec le point, Genappe assurait son maintien dans la série et se qualifiait par la même occasion pour les play-off. Les visiteurs poursuivaient et menaient 6-7 au repos.

L’équilibre était de mise jusqu’à 9 partout. "Virgile Verset se montrait très bon à la frappe alors que suite au vent, les fonciers étaient très peu sollicités, tant Cédirc Bosse chez nous que Sacha Kruithof chez nos adversaires."

Sirault s’imposait finalement 13-11. "L’essentiel pour nous était de prendre le point pour nous sauver."