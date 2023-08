D3A ACFF: Un Perwez courageux bat Arquet 3-1 et soigne ses débuts en D3 !

La première frappe cadrée de la partie est à mettre à l’actif de Martin mais c’est bien Salles qui décoche la première flèche en guise d’ouverture du score en profitant d’une mauvaise relance de la défense namuroise ponctuée d’un beau solo conclu du pied droit. Srihi et Falzone se montrent eux aussi en évidence mais Luyten veille au grain.

Le début de la deuxième mi-temps est archidominé par Arquet qui monopolise le cuir et en fait voir de toutes les couleurs au côté gauche perwézien via un Karabagli déroutant. L’ailier namurois qui est justement à la base du but égalisateur signé Jonckers peu avant l’heure de jeu. Les Perwéziens n’en mènent pas large et il faut un excellent Pletinckx dans les cages pour assurer la survie ses siens.

Au plus fort de la domination visiteuse et sur un corner mal repoussé, Falzone envoie sa demi-volée dans la lucarne de Luyten pour une deuxième piqûre qui fait cette fois très mal au moral d’Arquet. Un but venu de nulle part qui galvanise des locaux qui peuvent compter sur un keeper toujours aussi attentif pour sortir des ballons chauds devant Jonckers, Martinelli et Karabagli et qui réussissent à tuer tout suspense à quelques minutes du terme via Sardo.

Perwez a été malmené mais Perwez a tenu bon pour accrocher ses trois premiers points en D3. "Je savais que cette équipe d’Arquet était joueuse et nous avons su profiter de certaines situations. Certes, nous avons trop reculé et trop laissé jouer mais la réaction a été bonne. Cette victoire va libérer le groupe et j’en suis très content. Il faut maintenant continuer sur notre lancée et profiter de cette première victoire historique. C’est un chouette cadeau pour tout le club", avouait le T1 Jean-Claude Delmoitié.

Les échos

L’homme du match: Romain Pletinckx

Dans les moments compliqués de la partie et notamment en fin de match, le dernier rempart perwézien a tenu son rang et sorti quelques parades de haut vol. Rassurant et déterminant, il a sauvé les meubles à des moments importants.

Un dernier transfert

Après avoir perdu Sanwo et Nineza, le club brabançon wallon a annoncé samedi soir la signature de Thomas Berteotti, un jeune élément de 20 ans en provenance du Symphorinois.

Sulejman: "Arquet méritait mieux"

Il n’aura manqué que le réalisme offensif pour que la soirée soit parfaite du côté d’Arquet. "La première mi-temps était un peu timide car il fallait d’abord apprivoiser le rythme de la D3 mais malgré tout, nous nous avons réussi à construire quelques belles phases. Dommage ce premier but de Salles qui tombe sur une mauvaise relance de notre part alors que nous étions bien dans la rencontre. Les vingt-cinq premières minutes de la seconde période sont clairement à notre avantage et le niveau de jeu était même excellent jusqu’au 2-1 de Perwez qui tombe de nulle part sur un corner anodin. Je suis déçu pour le club et surtout pour les garçons car ils méritaient nettement mieux que cette défaite avec une possession de balle qui n’était pas stérile. Nous avons prouvé que nous avions les armes pour faire les choses bien mais il faudra clairement régler la finition", analysait le coach Denis Sulejman.

La technique du match

Arbitre: Thomas Wiggers

Cartes jaunes: Delmarcelle, Rébéré, Pletinckx, Berteotti, Gengler

Buts: Salles (1-0, 23'), Jonckers (1-1, 57'), Falzone (2-1, 63'), Sardo (3-1, 83')

PERWEZ: Pletinckx, Kocabas F. (80' Berteotti), Lambert, Kocabas M. (13' Srihi), Kaminiaris, Salles, Ndione, Falzone (72' Mba), Rébéré, Sardo, Brassart.

ARQUET: Luyten, Martin, Jonckers, Mwemwe, Pairon (65' Martinelli), Benothman, Gengler, Karabagli, Nzinga (75' Akandja), Mathieu, Delmarcelle.