D3A ACFF: Deux exclusions, un penalty raté, mais pas de but à Jodoigne-Manage (0-0)

Le coach des Canaris peut être rassuré: son équipe a du répondant et réalise un bon 0-0 en ouverture de championnat. "Vu la physionomie du match, c’est un bon point et le nul est correct, chaque équipe ayant pris une mi-temps à son compte. La première fut pour nous et c’est en première mi-temps que l’on ne gagne pas le match."

Effectivement. On voit du bon Jodoigne qui domine les échanges mais Manage est bien regroupé et ne laisse que peu d’occasions à son adversaire, si ce n’est cette reprise de la tête manquée par Dethier au quart d’heure. "La première mi-temps est pour Jodoigne qui était mieux organisé que nous alors que nous n’étions pas assez justes et trop lents dans nos reconversions. C’était jeune en face, avec du rythme, et on a été surpris", constate le coach de Manage, Soner Yurdakul.

Son équipe remonte avec de meilleures intentions. Scohy galvaude une toute grosse occasion, imité par Papassarantis qui frappe son penalty à côté à l’heure de jeu. "Au final, c’est une mi-temps chacun, il y a eu à boire et à manger dans ce match mais un premier match en déplacement est toujours difficile, on n’est pas battus et c’est un bon début."

Pour Steve Dessart, "dommage cette frappe de Gilles qui ne termine pas au fond car si Manage s’est montré dangereux, la plus grosse occasion fut pour nous en seconde période. Maintenant, je m’attendais à ce que l’on prenne le dessus physiquement en seconde mi-temps mais ce ne fut pas le cas. Mais le plus important est que les joueurs ont respecté le plan de jeu, ils doivent comprendre que le résultat est plus que positif et c’est de bon augure pour la suite."

Petit bémol malgré tout avec cette fin de match aussi stressante que tendue qui a vu une altercation entre Bronckart et Ozturk synonyme de carte rouge pour les deux joueurs.

Les échos

Une 24e arrivée à Jodoigne

Dernier transfert réalisé par les Canaris: Luis David Valera Cortens, un milieu de terrain qui évoluait à Ixelles la saison dernière.

Lapierre capitaine

Romain Puttemans ayant arrêté le foot, c’est Nicolas Lapierre qui porte désormais le brassard de capitaine de Jodoigne.

Déplacement à Arquet

Samedi prochain, Jodoigne rendra visite à Arquet qui, malgré la défaite, a rendu une bonne copie à Perwez ce week-end.

Fan Day le 10 septembre

Dans quinze jours, lors de la réception de Belœil, la RAS Jodoigne proposera son traditionnel Fan Day avec des activités et la présentation des équipes du club.

La technique du match

Arbitre:Genti Keljmendi.

Cartes jaunes:Abdelouahed, Fromont, Mathieu.

Cartes rouges: Bronckart, Ozturk (93’).

JODOIGNE:Bronckart, Zwikel, Simonini, Lapierre, Torres (82’ Lucchese), Litongé (78’ Abdelouahed), Gilles, Berisha, Boudar, Mirabile (70’ Hassouan), Dethier (85’ Muntuabu).

MANAGE: Vanhecke, Valcke, Ozturk, Cuche, Mathieu, Papassarantis, Depril, Wildemeersch (70’ Arena), Di Vrusa (89’ L. Fromont), F. Fromont (85’ Paquot).