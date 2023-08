D3A ACFF : Cette fois, Braine n’a pas loupé son entrée de championnat

Braine a effacé le mauvais souvenir de sa défaite d’il y a un an contre Tamines qui l’avait mal lancé dans une saison compliquée. "On était un peu nerveux au début mais quand on a marqué le 1-0, ce fut plus facile et là où on a eu dur à écarter les lignes en première mi-temps, on a eu plus d’espace en seconde", soufflait le T1 des Jaune et Bleu, Axel Smeets, dont la formation s’est montrée plus pressante dès la demi-heure et qui trouva l’ouverture sur un corner de Ladrière repris de la tête par Laurent.