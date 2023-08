D1 : La claque que les Chastroises devaient éviter

Le championnat a très mal débuté pour les joueuses de Chastre avec cette lourde défaite. À aucun moment, l’équipe des Quinze Bonniers n’a donné l’impression de pouvoir rivaliser avec son adversaire et le score aurait été bien plus lourd sans quelques interventions de Sperandieu et deux ballons repoussés par les montants. "Je suis un peu déçue et je trouve dommage qu’on n’arrive pas à bien se positionner à tous les postes. Il y avait des trous partout et c’est ce qui a causé les buts encaissés, analyse la défenseuse, Astrid Marquez. C’est dommage car on pourrait faire de belles choses mais on ne le fait juste pas bien car les filles ne savent pas encore très bien où se placer."