Coupe AWBB: La machine brainoise est déjà bien huilée

Toujours privés de Dorian Dombret, les Brainois, sous l’impulsion de Kilian Schwartz, effaçaient leur handicap de 8 points, en à peine deux minutes. "Nous avons très bien débuté, avec un 8-0 et ainsi forcer un premier temps mort du coach adverse, commente le coach brainois, Gianni Maren. Nous avons vraiment mis énormément d’intensité dans ce premier quart temps, surtout en défense pour ne laisser que trois petits points marqués à notre adversaire."

Ensuite, les échanges se sont rééquilibrés. Au fur à mesure du match et des premières rotations, les Brainois ont gardé le cap. À la pause, ils avaient déjà pris une grosse option sur la victoire finale (51-31).

De retour sur le terrain, ils ont encore appuyé sur le champignon dans le troisième quart temps (78-42). Dans le dernier quart, tout était dit. Gianni Maren a multiplié les rotations. "J’ai fait beaucoup de changements pour donner des minutes à tout le monde et ainsi trouver des automatismes et régler certaines combinaisons de joueurs. Je me suis permis de tester pas mal de choses."

Avec cette victoire, les Brainois, qui étaient déjà qualifiés avant la rencontre, terminent à la première place de leur poule. Ils affronteront donc Natoye au prochain tour. "Les sensations étaient vraiment bonnes, a encore ajouté le coach brainois . C’était un match officiel mais c’était surtout notre dernier match de préparation avant de commencer le championnat de régionale 1, vendredi prochain, à 20 h 45, à domicile contre Aubel. Face à Liège, j’ai eu des bonnes réponses de la part de mes joueurs. Ils sont prêts. Il y avait un bel enthousiasme sur le terrain. C’est bien. On a retrouvé l’équipe de la saison passée avec l’envie, avec la rage et surtout l’esprit d’équipe. Il est déjà bien présent. Tout ça, c’est important. La semaine prochaine, on s’entraînera lundi et mercredi avant le début des hostilités et un match contre Aubel qui sera en fait un remake des derniers play-off. Je m’attends à un bon gros match pour commencer."

La Coupe AWBB reviendra les 16 et 17 septembre.

Castors Braine – RSW Liège (+8): 98-74

Quarts temps: 28-11, 23-20, 27-11, 20-24.

CASTORS BRAINE: Bonacorsi 6, Minucci 0, Fontaine 9, Fransolet 5, Tchatchou 17, Farricelli 14, Szylkrot 23, Bellemans 0, Depaepe 2, Dewit 4, Schwartz 18