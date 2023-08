Nivelles: gagner pour se qualifier

Nivelles a récolté les fruits de son travail en s’imposant 52-71 à Basket Tongeren en Coupe de Belgique. Si cette victoire a fait du bien au moral, voilà déjà le match retour, programmé ce dimanche à 15h à la Dodaine. "Pour nous, après la victoire contre Tongres, nous avons pris encore plus de confiance dans notre travail. Psychologiquement, ce succès nous a boostés, explique le coach Alexandridis. On le sait, en présaison, chaque victoire est importante mais on le sait aussi, le match retour contre Tongres sera différent. Nous pouvons nous attendre à ce que Tongres joue beaucoup mieux que lors du match aller. C’est une très bonne équipe avec un très bon coach mais au match aller, ils n’étaient pas prêts. Je m’attends donc à jouer un match qui aura tout d’un derby."