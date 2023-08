Nivelles déjà engagé en Coupe de Belgique à Puurs

Puurs a terminé à mi-championnat la saison dernière. "Sur papier, notre adversaire est supérieur par rapport à la saison dernière. Puurs a un opposite en plus. Nous devrons trouver nos automatismes. Pour cela, en début de saison, les trois entraînements sont obligatoires pour tous les joueurs", indique Jens Christiaens, arrivé de Guibertin.

Les Aclots ont disputé un match amical à Puurs la semaine dernière. "Nous avons gagné 1-2 mais cela n’a pas valeur de référence", poursuit Pierre Henry.

Une ligue A en huitième de finale

Les Aclots alignent une toute nouvelle équipe avec pas moins de sept nouveaux joueurs. "Nous arrivons à nous entendre et à nous trouver. À chaque entraînement, c’est mieux. On travaille bien et dur, dans la bonne humeur", indique le nouveau passeur, Romain Kreisz, qui endossera le rôle de capitaine d’équipe. "Le déplacement à Puurs sera notre premier test. Nous sommes encore en rodage. Nous aurons là une première indication sur nos capacités actuelles".

Une qualification des Nivellois pourrait les conduire jusqu’en huitième de finale. Ils rencontreront Kalmthout au tour suivant, et le vainqueur de Guibertin (N2) – Torhout (N1) en cas de qualification au tour d’après. "Si nous passons ces trois tours, nous pourrions alors jouer à domicile en huitième de finale contre une équipe de ligue A. C’est toujours un chouette moment", reprend Pierre Henry. On se souvient que BW Nivelles avait affronté Gand (défaite 1-3) lors de la saison 2016-2017.