Match perdu par forfait par le RCS Brainois: la Commune réagit

Suite à l’article publié ce lundi 21 août concernant le match perdu par forfait par le RCS Brainois à cause d’un terrain non conforme, Geoffroy Matagne, échevin des Sports et président de la RCA (Régie Communale Autonome), a tenu à réagir, regrettant ne pas avoir été contacté, ni lui ni la RCA, afin d’éclairer les débats.