La R2 brainoise d’Éric Brismée, là pour apprendre

Ambitieuse, déterminée et très solidement renforcée, l’équipe de Laurent François peut encore se qualifier. Cet affrontement face aux Carolos servira déjà de baromètre de forme.

Tout comme en championnat, ce sera plus compliqué pour le groupe d’Éric Brismée, défait lors de la première joute de Coupe. "C’est un gros match qui nous attend à Ciney. N’oublions pas qu’on affronte une R1 alors que nous sommes une P1 juste montée en R2", rappelle le mentor brainois. Le coach brabançon dresse les grandes lignes de la formation à la sauce brainoise: "Au plan du jeu, on doit se développer dans le volume physique et dans l’intensité, notamment sur le volet défensif. Maintenant, dans l’objectif de l’apprentissage qui caractérise le travail de formation, chaque minute passée face à un adversaire plus expérimenté ou costaud est bonne à prendre. Nous avons aussi la chance d’avoir un entraînement hebdomadaire en commun avec la R2 de Laurent."

L’équipe d’Éric Brismée présente une moyenne d’âge très basse. "Ma joueuse la plus âgée sur le terrain à 21-22 ans. Le groupe est composé de U19. Une saison difficile nous attend en R2 mais notre objectif reste de travailler la lecture de jeu, de rendre les joueuses intelligentes et de développer un jeu agressif en transition. On ne veut pas évoluer dans un système stéréotypé ou fermé."

C’est également un bon test qui attend la R2 du Rebond Ottignies qui se rend ce samedi à Liège Atlas Jupille (R1). Les Ottintoises peuvent encore se qualifier pour les huitièmes de finale et partiront avec 8 unités d’avance.

En tête de son groupe A, le Rebond Ottignies (R1) défie ce samedi (18 h) aux Coquerées la R2 d’Union Huy Basket. Incomplète, l’équipe d’Olivier Mulaba partira avec 8 points de handicap et doit l’emporter pour garder la première place et passer au tour suivant. Le Rebond sera encore sur le front ce dimanche (15 h) avec une rencontre amicale face à la TDW1 de Brunehaut.