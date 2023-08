La boue s’est invitée au motocross d’Orp

Si, pour les courses, cela ne peut que rendre encore plus intéressant les luttes entre les pilotes, pour le côté pratique, mieux vaudra être bien équipé. "Une chance que le gros de la pluie est passé. On espère que cela va sécher un peu d’ici les premiers tours de roues pour que le parcours tienne le coup durant tout le week-end. Pour les pilotes, cela demandera plus de travail au niveau du nettoyage des motos. Pour les spectateurs, mieux vaut prévoir les bottes. Et puis, pour les parkings, là, cela complique forcément la donne. Les prairies, à moins d’avoir un bon 4x4, ne supporteront pas les passages. Il conviendra d’arriver plus tôt, de se garer plus loin, dans le village, dans les espaces publics, tout en veillant à bien respecter les réglementations", insistent les organisateurs.

Avec 550 pilotes et plus de 5 000 spectateurs attendus, Orp-le-Grand va donc vivre un gros week-end sportif. Pour rappel, le prix d’entrée est fixé à 15 €, que ce soit pour un jour ou tout le week-end. Il n’est désormais plus possible d’obtenir autrement son ticket d’entrée qu’en vente sur place. L’entrée est gratuite pour les moins de 14 ans. Quant au programme, les premiers entraînements ont lieu samedi dès 8 h 30 et dimanche dès 8 h 15, alors que le premier départ est fixé les deux jours à 10 h 30.

Romain Stordeur roulera chez lui

Enfant du pays, d’une famille bien connue dans le village même si lui habite juste à côté, à Noduwez, Romain Stordeur (21 ans) roulera pour sa deuxième saison à Orp, sur un circuit qu’il affectionne. "J’ai aimé le motocross en venant ici avec mon papa et Robert, mon grand-père qui m’a élevé. Une fois que j’ai commencé, je me suis acheté une moto, je me suis entraîné sur le terrain d’Hélécine et voici trois ans, j’ai débuté la compétition. Orp, c’est un vrai circuit, technique et physique. En général, on y roule toujours au sec. Je ne l’ai connu qu’une seule fois dans la boue. Mais personnellement, cela ne me posera aucun souci si le terrain est gras. Je roulerai pour m’amuser, et si je peux performer, ce sera encore mieux. Je roulerai en 250 cc pour la course junior et si c’est encore possible, je roulerai aussi avec les non-licenciés."