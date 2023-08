Générations running, la fête du sport à Lasne

Le départ est fixé à 10h et 10 h 30 pour le 2 km.

Initiations et exhibitions

Les organisateurs ont voulu proposé un rendez-vous pour tous avec des initiations et exhibitions de disciplines de 10 à 16 h: sports raquettes, balles, ballons, gymniques, équestres, cérébraux et moteurs sans oublier self-défense, tirs et multisports. Un skate-park sera placé exceptionnellement pour l’occasion mais aussi des jeux gonflables.

L’inscription à la course se fait sur place ou via ultratiming. Informations: 0 475 484 125.