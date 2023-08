D3A ACFF: Braine veut "effacer le spectre de la saison dernière"

Le mentor des Jaune et Bleu dresse un bilan mitigé de la préparation. "On ne s’est pas mal débrouillé dans les matches officiels en Coupe et contre Bierbeek, où l’on a montré beaucoup de solidarité même si le jeu n’y était pas toujours. Dans les autres amicaux, on a beaucoup fait tourner et quelques joueurs sont apparus en difficulté. On n’en est qu’au début et la saison sera longue mais certains devront faire un travail spécifique pour revenir à niveau."

Malgré tout, les voyants sont au vert pour ce premier match sur le terrain synthétique du stade Gaston Reiff. "Ce doit être un avantage mais on n’a pas encore joué dessus (il n’était pas encore homologué, NDLR) et on l’accepte. Mais même si un premier match est toujours compliqué, je n’ai d’ailleurs jamais entamé une saison par un match facile, je sens mon groupe assez serein."

En face, "Braine est une équipe dans la même situation que nous, en pleine reconstruction mais ils peuvent compter sur des éléments d’expérience comme Jan Lella, explique l’entraîneur mariembourgeois, Joel Van den Noortgate. De mon côté, je sens mon équipe très concentrée par ce début de championnat, les gars sont motivés. On est impatient de pouvoir se jauger et voir ce que nous avons dans le coco."

À Braine, le groupe est au grand complet à l’exception de Santos Pravos, blessé. Duga et Buscema sont cependant incertains.

Le noyau: Berghmans, Weekes, Lella, Laurent, Dutrieux, Absil, Queimadelas, Santinelli, Smeets, Wallaert, Bellia, Ladrière, Dettori, Duga (?), Merchier, Derwa, Latorre, Buscema (?), Mondelice, Tis.