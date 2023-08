À Sirault, le leader, Genappe ne se contentera pas d’un point

Genappe devra assurer son maintien ce week-end. Les Brabançons ont deux rencontres au programme pour prendre le point salvateur. Elles sont programmées à Sirault ce samedi et à Aisemont dimanche. Sirault est en tête de la série à deux journées de la fin. Les Hennuyers n’ont plus besoin que de deux points pour être assuré de terminer la première phase à la première place. "Un point suffira pour assurer notre maintien. Nous ne devons pas nous en contenter. Nous allons essayer de créer la surprise à Sirault comme nous l’avions fait à l’aller. Ce ne sera pas facile. J’ai suivi la finale du tournoi de Sirault mardi dernier. L’équipe visitée m’a impressionné. Elle n’avait plus rien à voir avec la formation que nous avions battue lors de la rencontre aller à domicile (13-7). Sirault a livré une très grosse prestation lors de la finale. Elle s’est imposée face au champion de Belgique Thieulain (7-6) avant de s’incliner dans la grande finale contre KerKsken (3-7). J'ai été particulièrement impressionné par la prestation de l’Espagnol Sacha Kruithof. Il a été énorme tant au service qu’au rechas. Le trio de frappe de Sirault en général s’est distingué, Virgil Verset et aussi le petit milieu, Arnor Cools, qui n’avait pas joué à l’aller il était sixième chez nous, ont brillé au rectangle", indique Hector Tubiermont, délégué de Genappe qui reste sur trois victoires consécutives: "Nous sommes dans une bonne passe. Nous devons poursuivre sur notre lancée."