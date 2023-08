L’histoire pouvait débuter. "J’ai évolué et depuis trois ans maintenant, je roule sur une 125cc, une Yamaha. Tous les week-ends, je suis donc parti en compétition aux quatre coins de la Belgique, même si cette année, après avoir testé les courses en Flandre, j’ai décidé d’opter pour la province du Luxembourg. Les circuits y sont bien plus agréables. En tout cas, je les préfère, car ils sont vallonnés et cela, j’adore. C’est un peu comme à Orp en fait…"

Maxence sera justement bien présent à Orp-le-Grand ce week-end, il ne manquerait l’épreuve pour rien au monde. "J’étais de la partie l’an dernier, et j’avais particulièrement apprécié. J’y ai beaucoup de supporters le long du parcours. Cela donne envie de se surpasser, et puis, pour une fois, c’est près de la maison."

Maxence Houart roule chez les espoirs. "Mais je n’ai aucune idée de ce que cela va donner ici, car c’est la première fois que je roule avec cette fédération."

Quid des conditions pour ce week-end ? "La météo ne me fait pas peur. La pluie, on connaît… Je serai en tout cas là dès vendredi et on y dort. On a un motorhome, donc même si c’est à cinq minutes, je serai sur le site pour la course. Vendredi soir, j’en profiterai pour reconnaître à pied le parcours. C’est important de bien le mémoriser et trouver les bonnes trajectoires en vue de faire un super chrono samedi matin, déterminant pour la place sur la grille de départ."

"Le motocross coûte très cher, on a besoin de sponsors si on veut pouvoir rouler avec du matériel correct"

Samedi, Maxence sait que les supporters seront au poste. "Je suis voisin, et en plus, le village est très solidaire. Le motocross coûte très cher, on a besoin de sponsors si on veut pouvoir rouler avec du matériel correct. Trouver de l’argent, c’est compliqué, mais dans un petit village où tout le monde se connaît, la générosité et la solidarité existent. À Orp, je roulerai pour Hélécine !"

Avec quand même un regret pour Hélécine, la disparition du terrain de moto… "À présent, on doit rouler au minimum une heure en voiture pour avoir un terrain d’entraînement…"