S’ils étaient un peu moins nombreux que mardi, une septantaine de coureurs a fait honneur au travail du Guidon Jauchois et des bénévoles qui ont œuvré à la réussite de ces deux soirées de course.

Pour ce qui est du spectacle, rapidement, les choses ont été pliées à l’avant avec une échappée d’hommes forts. Malheur aux absents car ils n’ont jamais plus revu les fuyards. C’est que, avec des costauds comme Robin Ernst ou Félix Dopchie, ou encore un tenace Michael Van Poucke, avec la crevaison du vainqueur de mardi Jérémy Burton, sans une organisation à l’arrière, les choses étaient cuites. Et elles le furent…

Mais qu’importe, pour Loan, jeune habitant de Linsmeau, c’était le baptême du feu, enfin presque. Il n’était pas sur un vélo, mais bien présent le long du parcours, avec sa chasuble bleue au liseret tricolore et avec sa plaque au signal C3. Il officiait donc comme signaleur. "C’est la seconde fois que je fais cela. La première, c’était… mardi. Mon cousin m’a proposé d’aider, je connais aussi des gens de l’organisation. Ainsi, je rends service et je dois dire que je trouve encore cela chouette. J’ai permuté de poste par rapport à mardi, histoire de ne pas voir toujours la même chose. Ici, je suis à un croisement avec le RAVeL, on voit les coureurs de loin, c’est bien et assez tranquille."

N’empêche qu’un jeune qui accepte de faire signaleurs, c’est du pain béni pour les organisateurs qui cherchent constamment des bénévoles. Par contre, Loan avait un défi avec son cousin, mais il n’a pas pu le gagner… "Le but était que je parvienne à obtenir et ramener le bidon d’un coureur mais cela n’a pas été possible… J’ai même tenté de le demander en néerlandais aux coureurs. Partie remise !"

À sa décharge, les coureurs passaient très vite à sa hauteur…

Quant à la course, cité par beaucoup comme le favori du groupe de tête, Robin Ernst n’a pas laissé passer sa chance. Il s’est imposé au sprint dans le groupe de neuf hommes qui ont pratiquement roulé toute la course comme des fuyards.

Marc Tabourdon s’impose en Masters

À noter chez les masters, la victoire du Wavrien Marc Tabourdon, après sa troisième place de mardi.

Signalons en outre la présence de Fons De Wolf pour donner le départ, un ancien illustre coureur professionnel belge.