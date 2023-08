Braine récupère petit à petit des forces vives

L’objectif est de décrocher la première place pour ensuite, en seizième de finale, le 16 ou 17 septembre, affronter Natoye qui est en tête de la poule D. Par contre, en cas de défaite, les Brainois seraient deuxièmes de leur poule et feraient face à un tirage moins facile avec MonsHainaut au prochain tour. "Nous sommes déjà qualifiés. Le but, c’est de terminer notre préparation correctement en évitant les blessures et surtout mettre des minutes supplémentaires dans les jambes pour tout le monde, commente Gianni Maren, le coach de Castors Braine. Mais aussi de continuer à travailler nos automatismes et mettre en place nos différentes tactiques. Cela tombe bien, ce vendredi, nous aurons en face une bonne opposition. Liège, c’est toujours intéressant à jouer."

Le mentor brainois estime malgré tout que la première place de la poule ne pourra pas échapper à son équipe d’autant qu’il récupère une bonne partie de son noyau. "Loïc Dewit, malgré une petite appréhension, a fait son retour à l’entraînement. Tout s’est bien passé. Les douleurs qu’il avait au niveau de la voûte plantaire ont l’air de n’être qu’un mauvais souvenir. C’est de bon augure. Thomas Faricelli, qui avait une petite gêne lors du dernier match, était aussi présent. Dries Bellemans sera enfin disponible à partir de ce week-end. Il en a fini avec son job de vacances. Petit à petit, je récupère des forces vives pour terminer ce premier tour de la Coupe AWBB et aussi notre préparation qui a quand même été très perturbée par plein de petites choses."

Le retour de Dombret mi-septembre

L’autre bonne nouvelle est venue du capitaine des Castors, Dorian Dombret. "Il a enlevé son plâtre. Il a retrouvé un peu de mobilité au niveau de sa main, mais on lui laissera encore une grosse semaine pour qu’il s’entraîne à part du groupe avant de, normalement, reprendre les entraînements collectifs début septembre. Je pourrais peut-être l’aligner pour le deuxième match de championnat. Mais je resterai prudent. On prendra le temps qu’il faut pour qu’il soit à 100%."