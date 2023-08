Atteint de la sclérose en plaque, il réalise des exploits: "Malgré la maladie, on peut réussir"

L’Hélécinois s’est pris de passion pour le padel. "Je pratique donc quatre sports pour lesquels je suis hyper-motivé."

Et à force de pratiquer, la bonne nouvelle est tombée. "Le lendemain de mon dernier triathlon à Wuustwezel le 12 août dernier, j’ai reçu un courriel du sélectionneur national m’annonçant ma sélection pour les championnats du monde 2024 qui se dérouleront à Malaga ainsi que pour les championnats d’Europe. Quelle belle reconnaissance pour moi qui suis passé par des étapes compliquées à une certaine période de ma vie! C’est une preuve que malgré la maladie, avec un moral d’acier, une bonne surveillance médicale et une hygiène de vie correcte, nous pouvons aboutir à de très beaux résultats."

Fabrice Thomas a en outre déjà couru plusieurs marathons et trails d’environ 50 km. "J’ai également perdu 11 kg par rapport à 2022 et je suis donc mieux préparé physiquement et mentalement pour les prochaines échéances qui sont le triathlon de Gand ce 27 août et celui de Malines le 9 septembre. Après cela, une petite coupure au niveau triathlon mais je serai toujours actif en running et au Padel. Je vais essayer de maintenir mon poids actuel jusqu’en avril 2024 puis encore essayer de perdre 3 kg maximum. Je suis très épanoui dans les sports pratiqués et heureux d’être très bien soutenu par mon épouse, Anne, qui manque rarement une de mes compétitions. Je peux également compter sur le soutien de mon fils et de ma belle-fille qui pratiquent également le triathlon dans le même club que moi."

"Pouvoir représenter mon pays aux championnats du monde est une consécration"

Fabrice peut aussi compter sur les soutiens de sa maman, son beau-père et tous les supporters qui l’encouragent et lui envoient très régulièrement de nombreux messages. "C’est également pour eux que je donnerai le meilleur de moi-même lors de ces Mondiaux 2024 pour lesquels je n’ai pas d’objectifs hormis me donner à fond, car pouvoir représenter mon pays aux championnats du monde est déjà une consécration."