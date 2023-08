Adrien Dumont de Chassart en mode supersonique: "Il est très fort"

Huit tournois, une victoire, six Tops 10 consécutifs, 167 birdies, 7 eagles, 76% de greens en régulation: ses statistiques donnent le vertige. "Il est très fort à tous les niveaux. Techniquement, bien sûr. Mais aussi mentalement, notamment dans la gestion de ses émotions. Pour son âge, sa maturité est exceptionnelle. Lors de chaque entraînement, sa détermination, sa concentration et sa méthodologie sont impressionnantes. J’ai rarement vu une telle implication en profondeur", résume Jérome Theunis, son coach attitré, qui travaille également avec Thomas Detry et Thomas Pieters.

Une carte pour le circuit PGA Tour

Ce jeudi, le nouveau prodige du swing "made in Belgium", qui pointe déjà à la 200e place du ranking mondial et qui a déjà engrangé 388 000 dollars de gains, fera ses débuts sur le circuit européen (DP World Tour) lors du Masters de Tchéquie où il a reçu une wild card des organisateurs. À l’instar de l’Omega Masters de la semaine prochaine, qu’il disputera également à Crans Montana, ce tournoi n’était pas prévu à son agenda initial. Mais il se chuchote que Luke Donald, le capitaine de l’équipe européenne de Ryder Cup, souhaitait personnellement voir à l’œuvre la valeur montante du swing international.

Il a agi d’ailleurs de la même façon avec le jeune et talentueux Suédois Ludvig Aberg. De là à imaginer Adrien Dumont de Chassart parachuté parmi les douze élus pour le rendez-vous de Rome fin septembre, il y a évidemment de la marge. "Le niveau est très élevé et la concurrence énorme. Mais, en, même temps, dans sa forme actuelle, il aurait peut-être un bon coup à jouer. À mes yeux, le Korn Ferry Tour est aussi relevé que le DP World Tour. Il est donc logique qu’il soit dans les radars du capitaine. Par le passé, d’autres champions ont d’ailleurs été lancés très jeunes dans cette compétition si particulière", poursuit Theunis.

Les pieds sur terre, la tête dans les étoiles

Face à cette déferlante, le Villersois garde heureusement la tête froide. Posé et lucide, il suit son chemin, sans stress apparent, heureux de vivre pleinement son rêve de gosse. En décidant, voici cinq ans, de combiner études universitaires et golf de haut niveau à la faculté de l’Illinois, il espérait, bien sûr, faire de la chasse aux birdies son métier. Personne n’imaginait cependant un début de carrière aussi supersonique.

Dès janvier prochain, il côtoiera, chaque semaine Rory McIlroy, Scottie Scheffler, Jon Rahm, Jordan Spieth et Viktor Hovland sur le PGA Tour, le plus grand circuit planétaire ! Ni plus, ni moins…

À Prague avec son idole Nicolas Colsaerts

Ce jeudi, à Prague, c’est avec Nicolas Colsaerts, l’une de ses idoles lorsqu’il était gamin et l’un des vice-capitaines de Luke Donald, qu’il partagera sa partie.

Un message fort. Mais pas question de transformer ce moment en examen de passage. Adrien jouera son jeu, cool, sans se poser de questions existentielles. Pour le plaisir et pour la gagne. C’est dans son tempérament d’enfant de la balle.