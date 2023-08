À 20 ans, le Chaumontois Antoine Cadet est un habitué d’Orp

La moto, Antoine a toujours aimé cela. "C’est une véritable passion, j’ai toujours aimé cela depuis que je suis petit. Rouler, sauter, être concentré, et puis, voir le public le long du circuit, j’adore !" Pilote qui aime la technique, le Chaumontois revient de blessure et ne sait pas trop à quoi s’attendre en matière de résultat. "À Orp, le terrain est assez technique, ce qui me plaît. C’est un circuit assez agréable avec toutes ces montées et ces descentes et les nombreux sauts que l’on retrouve sur le parcours, sans oublier ces petits virages courts."

Antoine a donc hâte d’être samedi pour la première prise en main du circuit lors de l’entraînement, suivie des deux manches de compétition. "J’ai beaucoup de facilités pour mémoriser le tracé, c’est un avantage important car il n’y a pas beaucoup de temps pour cela, sachant que l’on doit rapidement faire un temps de référence pour avoir une bonne place sur la ligne. À Orp, l’idéal est de se placer en milieu de piste pour bien partir."

Du côté de la famille, on apprécie la proximité de l’épreuve. "C’est à moins de 20 minutes de route de la maison. Le reste de l’année, c’est moins évident. Je vais souvent m’entraîner en France du côté de Condé ou alors de Saint-Quentin. Pourquoi la France ? J’aime mieux les terrains en terre alors qu’en Belgique, on retrouve généralement des tracés sablonneux. C’est aussi pourquoi j’aime bien la course à Orp. C’est par contre le seul que je connaisse dans la région à part celui de Mont-Saint-Guibert quand il avait lieu. Je n’ai pas connu Rixensart. C’est dommage qu’il n’y a pas plus de tracé dans le coin alors que l’on est énormément de pilotes. Quatre terrains d’entraînement pour toute la Belgique, c’est peu pour satisfaire tout le monde."