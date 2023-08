Swim-golf: Jean-Marie Gilson deuxième à l'Open de France et quatrième au championnat d'Europe

Le swim-golf, c’est ce sport proche du golf, beaucoup plus démocratique et qui se joue sur un terrain plus rustique. "On n’utilise qu’un seul club à trois faces alors que la balle en caoutchouc dur est plus grosse mais du même poids qu’une balle de golf, précise Jean-Marie Gilson. Et comme les terrains sont plus rustiques, les trous mesurent 30 centimètres de diamètres pour 11 au golf."