Le Brainois Arnaud Mengal à l’Olympic Test Event à Paris

Les épreuves de triathlon étaient prévues du 17 au 20 août. Le relais mixte de triathlon était programmé dimanche. En raison de la mauvaise qualité de l’eau de la Seine, le relais mixte de triathlon a été transformé en duathlon. Arnaud Mengal a remplacé Noah Servais pour des raisons tactiques. "Si c’était un triathlon, Noah Servais participait à l’épreuve. Si c’était un duathlon, c’est moi qui étais sélectionné. On m’a appelé samedi matin, la veille de la course. Je ne savais pas encore à ce moment que les organisateurs opteraient pour le duathlon", a indiqué le Brainois Arnaud Mengal.

Médaille de bronze

Celui-ci a pris le premier relais (900 m course à pied, 5,8 km à vélo, 1,8 km de course à pied) qu’il a terminé en cinquième position (15'59'') avant de passer le relais à Jolien Vermeylen. Les trois autres relayeurs devaient courir 1,350 km dans leur première course à pied. La Belgique a terminé en troisième position au terme des quatre relais. Dans la dernière course à pied, Claire Michel a dépassé la Française Emma Lombardi dans le dernier virage au terme d’un sprint extraordinaire.

Arnaud Mengal était ravi de son expérience: "Courir dans Paris, c’était juste incroyable. Et vu qu’on sort un gros résultat, c’était encore mieux", a-t-il lancé sur le site de la Fédération francophone de triathlon.