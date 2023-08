Du spectacle comme on en redemande à Jauche

L’épreuve pour amateurs masters ECW Open élites 2 et 3 plus U23 et A B C et D a attiré 99 coureurs. Un beau succès populaire qui a vu aussi des courses disputées sur un tracé de qualité, et une ambiance excellente dans le peloton et au bord de la route. La victoire finale est revenue à Jérémy Burton, ancien coureur d’équipe continentale qui remporte à Jauche sa cinquantième victoire sur route. "J’avais indiqué qu’une fois que j’atteindrais les cinquante succès, j’arrêterais de rouler… Je vais commencer à profiter de ma famille mais… je roulerai encore un peu. J’ai envie de retrouver à nouveau des courses exotiques comme j’en disputais par le passé. Le Tour de Nouvelle Calédonie m’intéresse. J’aimerais me préparer trois mois à fond pour y jouer ma chance… Ici à Jauche, c’est une course que je connais et qui m’a déjà réussi avec plusieurs podiums. En échappée avec Félix Dopchie, j’ai pu compter sur un coureur qui a très bien roulé, avec de solides relais : il faut le remercier pour sa prestation. Je savais que j’étais barré au sprint, j’ai pu m’extraire pour l’emporter."

Chez les masters B, c’est une figure du milieu cycliste qui s’est imposé en la personne de l’ancien professionnel Dave Bruylandts qui par le passé a remporté deux fois le Grand Prix de Wallonie, terminé troisième du Tour de Flandres, sans oublier qu’il a disputé deux Vuelta et un Tour de France. "Je n’avais pas prévu de courir mais j’ai finalement vu que la course de Jauche était à mi-chemin entre mon travail et mon domicile. Comme ma femme roulait en compétition et ma fille aussi (NDLR: toutes les deux sont aussi cyclistes), j’étais de toute façon seul à la maison, alors je suis venu ici et j’ai apprécié l’organisation."

À noter aussi chez les masters C, la troisième place de Marc Tabourdon, de Wavre.

Ce jeudi, les organisateurs remettent cela, toujours à 18 heures, avec un classement pour les deux jours pour les fidèles.